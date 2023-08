Cinghiali in via Sant'Eustachio: "Stavano per aggredirmi", la denuncia di un giovane

Tensione, questa mattina, all'altezza della fermata del bus di Sant’Eustachio, a Salerno. Un giovane, infatti, ha rischiato di essere preso di mira da alcuni cinghlaili, secondo il racconto di alcuni presenti.

L'appello

Non è la prima volta che gli animali si avvicinano ai centri abitati, in cerca di cibo, attirati dai rifiuti abbandonati in strada. L'auspicio è che il problema venga attenzionato dagli enti preposti, a tutela dell'incolumità di passanti e automobilisti.