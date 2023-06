Esasperati, i residenti della zona Sant'Eustachio per la presenza dei cinghiali in strada. Attirati dai rifiuti, probabilmente, gli ungulati si recano senza timore nei centri abitati, in cerca di cibo. Accorato, l'appello dei cittadini, affinchè il quartiere venga ripulito e sia maggiormente attenzionato.

Foto di Guglielmo Gambardella