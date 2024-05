Urla e schiamazzi in piena notte dal piazzale della cittadella giudiziaria, la denuncia dei residenti: "Non ce la facciamo più"

Schiamazzi e urla in piena notte dal piazzale della Citadella Giudiziaria di Salerno. È quanto denunciano alcuni residenti della zona di Via Farao-via Dalmazia. Nella notte appena trascorsa un nutrito di ragazzi si è riunito nella zona in questioen disturbando la quiete pubblica fino a tarda notte. "Le urla - racconta una residente - si sono avvertite anche nelle strade limitrofe, per far capire quanto forti fossero". La richiesta dei cittadini è di una maggiore presenza delle forze dell'ordine che eviti il ripetersi di queste situazioni.