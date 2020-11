Il tempo della gentilezza: solidarietà e aiuti a Sapri, grazie alla Croce Rossa

Lo chiamano il tempo della gentilezza e vuol dire donare, rafforzare la catena della solidarietà. In prima linea, al tempo del Covid, c'è anche la Croce Rossa di Sapri, attiva nell'assistenza alle persone sul territorio. Svolge questo servizio grazie alla collaborazione dell'Unione commercianti sapresi UCS, in sinergia con bar e altri esercizi commerciali. A Sapri, è stato distribuito té caldo insieme a bottiglie di acqua potabile, allo scopo di approvvigionare le famiglie in difficoltà. In caso di emergenza, è sempre possibile contattare il numero unico europeo 112.

I dettagli



L’iniziativa di solidarietà era stata già avviata nel precedente lockdown, in primavera. Il presidente della Croce Rossa di Sapri, Pietro Saggese, aveva coordinato con i volontari la distribuzione di beni di prima necessità e la distribuzione aveva interessato gli Oratori del Golfo di Policastro. Non solo solidarietà ma anche formazione. Lo scorso ottobre, infatti, si è svolto il primo corso per i volontari temporanei del comitato di Sapri. L'obiettivo era diventare volontari effettivi. Il corso è stato riservato a 10 volontari temporanei che sono stati impiegati da marzo nella fase emergenziale del Covid, al servizio della collettività.