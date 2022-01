Famiglie senza tampone e rifiuti non raccolti, lo sfogo di una residente di Matierno: "Siamo abbandonati da tutti"

Una donna residente nei rioni collinari, precisamente a Matierno, segnala che le famiglie (molte delle quale positive al Covid) che vivono in via Vittorio Graziadei e Via Roberto Mazzetti si sentono completamente abbandonate. “Non abbiamo mai visto il Comune venire a santificare queste strade. La gente non ne può più. Famiglie che sono positive chiuse dentro in attesa dei tamponi che non riescono a fare, spazzatura differenziata per i positivi che non viene fatta. Nessun controllo in questa zona e sembriamo isolati da tutta la città nonostante facciamo parte del comune di Salerno. È una vergogna”.