"A Sant'Eustachio cittadini positivi escono di casa, più controlli": la denuncia di un residente

Allarme Covid nella zona orientale di Salerno dove – ci segnala un lettore – alcuni residenti violerebbero la quarantena nonostante la positività al virus. La denuncia: “A Sant’Eustachio non c’è controllo: nel casermone in Viale Salvo D’Acquisto ci sono tantissime persone con il Covid, che escono di casa per fare la spesa alla pista e per portare i cani a passeggio. Ci stanno facendo infettare tutto il quartiere. Per favore più controlli, ci sono tantissime persone con gravi patologie”.

L’appello, dunque, è rivolto alle Forze dell’Ordine e soprattutto al buonsenso dei cittadini affinchè non mettano a rischio la propria salute e quella degli altri.