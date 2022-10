Croce di Cava: rifiuti abbandonati, rinvenuti anche dei rettili

Inciviltà a Croce di Cava. In particolare, qualche giorno fa, sono stati rinvenuti rifiuti abbandonati di ogni genere in strada, tra cui dei serpenti chiusi in dei barattoli.

A notare i rettili, il parroco della frazione: venerdí, la Metellia Servizi S.r.l. ha ancora una volta bonificato l’intera area. Eppure, a distanza di poche ore, altri vandali hanno abbandonato in modo incontrollato nuova spazzatura ovunque. Intanto, per la presenza dei serpenti è stata allertata anche l'Asl. Accertamenti in corso.