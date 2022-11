Già danneggiate e usurate le giostrine in piazza della Libertà, cade una bimba

Già in pessime condizioni, alcune delle giostrine a pochi passi dal Crescent. Probabilmente a causa dell'intrattenimento serale nell'area da parte di ragazzini non più in età infantile, le giostre presenti risultano già usurate e, addirittura, danneggiate, a rischio e pericolo dei bimbi che le utilizzano.

L'incidente

In questo pomeriggio, in particolare, una bambina è caduta perchè uno dei dondoli è caduto improvvisamente: nulla di grave, fortunatamente, per la piccola.

L'appello

Accorato, l'appello del papà della malcapitata affinchè il Comune metta in sicurezza l'area giochi di piazza della Libertà. Auspicabili, in tal senso, anche maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine negli orari serali e notturni, per tutelare la zona e scongiurare atti vandalici o comportamenti incivili da parte di giovanissimi, certamente di età superiore ai bimbi per le quali quelle giostre sono state realizzate.