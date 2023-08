Lungo i muri dei palazzi, sui marciapiedi e nelle abitazioni: invasione di blatte a Salerno

Invasione di blatte a Salerno, nella zona dello stadio Vestuti. Da via Carucci, a via Zara e fino a via Cacciatore, innumerevoli gli insetti molesti avvistati dai residenti, disperati per l'aumento smisurato degli scarafaggi volanti.

In particolare, una lettrice è stata costretta a provvedere privatamente alla disinfestazione interna alla sua abitazione: le blatte, come è noto, si introducono facilmente attraverso infissi e porte e, pertanto, bloccarne l'accesso a casa propria, risulta estremamente complesso, specie per chi vive ai piani bassi. "Il Comune deve immediatamente provvedere alla disinfestazione delle strade: non è possibile vivere letteralmente in mezzo alle blatte, portatrici di infezioni", chiedono in coro i salernitani.