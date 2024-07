"B&B nei sottoscala, rifiuti e impalcature ovunque": la denuncia del Comitato Territoriale Salerno Mia

Numerose segnalazioni arrivano al “Comitato Territoriale Salerno Mia” dai cittadini di Salerno, in particolare da quelli che vivono nel centro storico, ormai esasperati e sentendosi soli e completamente ignorati dalle istituzioni.

Le criticità

Dal Comitato denunciano: “Le impalcature sorgono ovunque, bloccando il passaggio e trasformandosi in barriere insormontabili per le persone con difficoltà motorie. Il verde pubblico è assente o abbandonato a se stesso, la manutenzione è un miraggio e l'immondizia regna sovrana. Non bastavano i soliti incivili: ora anche gli stranieri, disinformati dagli host dei B&B, lasciano sacchetti di indifferenziato ovunque, aggravando una situazione già insostenibile. Questi B&B nascono nei sottoscala, nei box auto e in negozi trasformati senza che si sappia come abbiano ottenuto i permessi. I carrellati spuntano ad ogni angolo e la pulizia delle strade è praticamente inesistente. I vicoli puzzano in modo insopportabile, tanto che molti residenti sono costretti a gettare secchi d'acqua con detersivo per mitigare il fetore che invade le loro case, anche se questa pratica non fa che inquinare ulteriormente le acque bianche e il mare. Le deiezioni canine sono dappertutto. E le istituzioni? Qual è la loro visione per Salerno? Di recente hanno rimosso una panchina nel centro storico senza alcuna spiegazione, solo per fare spazio a un nuovo parcheggio per motorini. È un'assurdità. Le persone sono esasperate, al punto che molti stanno già lasciando la città o stanno seriamente pensando di farlo”.