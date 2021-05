Cimitero nel degrado a San Marzano sul Sarno, la denuncia

I consiglieri: "Non bastavano i servizi igienici off-limits da mesi, al cimitero bisogna fare i conti anche con dei rifiuti che, da tempo, non vengono rimossi e sono in bella vista"

Cimitero nel degrado a San Marzano sul Sarno, il gruppo consiliare "#Noi sempre tra voi" chiede interventi urgenti per ripristinare il decoro nella struttura. "Non bastavano i servizi igienici off-limits da mesi, al cimitero bisogna fare i conti anche con dei rifiuti che, da tempo, non vengono rimossi e sono in bella vista. Non pensiamo che i cittadini che vengono a omaggiare i propri cari meritino di vedere uno spettacolo del genere. Il cimitero deve essere il luogo della memoria e del rispetto, non della vergogna. Non è possibile vedere cassoni stracolmi di materiale che andrebbe immediatamente rimosso e smaltito. Non è possibile vedere tombe lasciate nel degrado e servizi igienici non utilizzabili da settimane", hanno detto i consiglieri comunali Vincenzo Marrazzo, Colomba Farina e Maria Calenda. "Ci auguriamo che il sindaco possa provvedere al più presto a tutto ciò".