Degrado e danni in piazza Petti, l'appello dei residenti

Dopo la recente tromba d'aria, diversi i danni: urge la messa in sicurezza della zona

Danni e degrado a Torrione Alto, precisamente in piazza Petti che, a seguito delle recenti raffiche di vento, ha visto sprofondare ancora di più le sue condizioni. "I bambini non hanno neanche più la possibilità di trascorrere un po' di tempo in sicurezza e i residenti sono stanchi di vedere questo scempio", ci scrive un lettore.

L'appello

Si auspica che l'amministrazione acceleri il ripristino dello stato dei luoghi con la messa in sicurezza dell'area.

Foto di Guglielmo Gambardella



