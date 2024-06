Scritte vandaliche e rifiuti caratterizzano le aree verdi e i giardini di via Guarico, usati anche come toilette per cani di piccola taglia che, attraverso le sbarre del cancello chiuso, si recano lì per i bisogni. I residenti della zona auspicano una ripulita dell'area, specie in vista del caldo estivo e del proliferare di insetti e ratti.