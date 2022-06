Da nord a sud della città: inciviltà e incuria regnano a Salerno, le segnalazioni

Alberi altissimi e pericolanti a Rufoli, rifiuti e inciviltà sul lungomare Marconi e vandali allo sbaraglio in via San Leonardo, dove è stata perfino abbattuta la segnalatica stradale. Queste solo alcune delle situazioni segnalate dai lettori che rivolgono un corale appello al Comune e alla forze dell'ordine per migliorare la manutezione e il monitoraggio della città, a tutela dell'igiene e della sicurezza pubbliche, oltre che del decoro.

Spazzatura in strada, intanto, anche in via Maiorino, mentre l'ex Galilei a Mercatello si è trasformato in un ricettacolo di rifiuti e in un eden per insetti molesti e ratti. A causa della mancata manutenzione del verde pubblico, inoltre, un cane ha rischiato di perdere un occhio ferendosi vicino ad un ramo sporgente ed una donna si è ferita alla guancia, sempre nella zona orientale. Tanta amarezza.