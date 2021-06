Degrado e inciviltà a Salerno, da via Nizza a via Zanotti Bianco

Degrado e inciviltà continuano a caratterizzare numerose strade cittadine, a Salerno. In particolare, innumerevoli gli escrementi di cani non raccolti in via Nizza, nei pressi dello stadio Vestuti.

Foto di Guglielmo Gambardella

Mentre a Pastena, in via Zanotti Bianco, ignoti hanno vandalizzato e danneggiato un lampione. Si susseguono, dunque, comportamenti scorretti da parte di cittadini che deturpano la città: accorato l'appello per incrementare i controlli, multando i responsabili.