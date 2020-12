Incivili in zona rossa: rifiuti ovunque, siringhe in piazza San Francesco e monouso nell'albero di Natale

Non c'è limite all'inciviltà a Salerno. In particolare, in piazza San Francesco, come segnalato dalla presidente del Comitato di Quartiere Laura Vitale oltre a bottiglie e cartacce abbandonate da vandali in questi giorni di festa, è spuntata anche una siringa usata da tossicodipendenti. Un allarme grave che danneggia l'intero quartiere, sia sul fronte igienico-sanitario che su quello della sicurezza.

Intanto, nei pressi della stazione, come anche a Torrione e al centro, innumerevoli gli incivili che abbandonano in strada i bicchierini monouso di caffè, ma anche bottiglie ed altri rifiuti. Addirittura, come notato dal fotoreporter Guglielmo Gambardella, c'è chi ha gettato il proprio rifiuto in uno degli alberi di Natale collocati in città per regalare un po' di atmosfera festosa ai salernitani. Tanta amarezza, con l'auspicio di maggiori controlli finalizzati a multare i cittadini irrispettosi dell'ambiente e del buon senso.