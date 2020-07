Degrado e inciviltà la fanno da padrone in via Cavaliero: l'appello

L'inciviltà è di casa in via Lorenzo Cavaliero, a Salerno. Degrado e sporcizia, come ci segnala una lettrice, infatti, caratterizzano i marciapiedi, mentre automobilisti indisciplinati parcheggiano dinanzi alle discese per diversamente abili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'appello

Accorato, dunque, l'appello dei residenti della zona affinchè il Comune provveda a far ripulire i tratti di strada ricoperti da rifiuti e vengano incrementanti i controlli nella zona.