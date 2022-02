Da via Farao a Torrione: l'inciviltà regna sovrana a Salerno

L'inciviltà, purtroppo, è di casa a Salerno. In particolare, in via Farao, giacciono in strada da giorni rifiuti non raccolti e perfino un materasso. Su tutte le furie i residenti della zona, costretti ad assistere all'incuria quotidiana che regna nel loro quartiere.

L'altra segnalazione

Non migliore la situazione a Torrione, nei pressi del Grand Hotel Salerno: rifiuti ammassati nelle aiuole e cattivi odori, infatti, a pochi metri dal lungomare: urgente, la ripulitura della zona, al fine di tutelare il decoro e l'igiene pubblica.

foto in basso di Guglielmo Gambardella