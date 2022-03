Da via Laspro, alla Lungoirno fino a Mercatello: Salerno sotto lo scacco degli incivili

Da via Laspro, a Mercatello, fino alla Lungoirno e a via Vinciprova: Salerno, purtroppo, non si mostra nella sua veste migliore. Rifiuti in strada e nelle aiuole, marciapiedi dismessi e cicche ovunque: questa la triste cartolina della nostra città.

Le segnalazioni

Diverse e da più zone della città, le segnalazioni giunte in redazione per chiedere manutenzione e pulizia ordinarie, oltre che controlli mirati a stanare gli incivili, per contenere il fenomeno che arreca disagi igienico-sanitari e macchia il decoro di Salerno.