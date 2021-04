Degrado e inciviltà in via Pironti: ennesimo appello da parte dei residenti

Innumerevoli, le segnalazioni dei lettori circa l'inciviltà che regna nella zona, a tutto danno per il decoro e per le condizioni igienico-sanitarie del quartiere

Escrementi e degrado in via Michele Pironti: innumerevoli, le segnalazioni dei lettori circa l'inciviltà che regna nella zona, a tutto danno per il decoro e per le condizioni igienico-sanitarie del quartiere.

Accorato, l'ennesimo appello affinchè vengano incrementati i controlli e multati i responsabili, al fine di scoraggiare nuovi comportamenti vandalici.