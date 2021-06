Inciviltà e degrado da via Santi Martiri a via Porta Rateprandi: spunta l'ironia sul sacchetto abbandonato

Non si esauriscono, le segnalazioni di degrado e inciviltà che arrivano in redazione

"Vuless sapè chi è stu str...": è il messaggio in dialetto lasciato su alcuni sacchetti abbandonati in via Santi Martiri, a Salerno, da un residente o da un commerciante della zona, evidentemente esasperato per le condizioni in cui versa la strada a causa degli incivili. Puntualmente, infatti, qualcuno ripone sacchetti di spazzatura sul marciapiede, senza alcuna autorizzazione.

La denuncia

Non migliore, la condizione del centro storico di Salerno, esattamente di via Porta Rateprandi, dove da giorni giace un materasso in strada, come ci segnala una lettrice. L'auspicio è che si proceda ad un'azione mirata di controllo finalizzata a sanzionare i responsabili di chi non rispetta il decoro e l'igiene della città.