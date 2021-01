Donna urina dinanzi a un negozio, in pieno giorno: la segnalazione

Degrado e scarsa igiene in città: in via Lucania, nella zona orientale, un lettore ci ha segnalato una donna che, in pieno giorno, ha urinato dinanzi alla saracinesca di un esercizio commerciale.

Inciviltà ma anche situazioni di disagio fuori controllo, dunque, emergono alla luce del sole: accorato l'appello dei residenti del quartiere e non solo, affinchè vengano incrementati i controlli al fine di tutelare il decoro e la condizione igienico-sanitaria della città.