Da via Pironti, a Torrione fino al Lungomare: inciviltà e mancata manutenzione a Salerno

Pioggia di segnalazioni, in redazione. In particolare, un lettore ci ha inviato la foto di un cestino stracolmo in via Laspro, un altro, il tappeto di escrementi canini in via Pironti. E, ancora, l'abbandono dei giardini pubblici sul lungomare Marconi, tra panchine rotte ed erbacce.

La situazione non appare migliore neppure in centro: alcuni lettori ci segnalano la mancata manutenzione del Verde Pubblico anche in piazza della Libertà, nonchè le toilette non funzionanti sul Lungomare Trieste. Accorato e unanime, dunque, l'appello dei salernitani, affinchè il Comune provveda alla manutenzione del verde pubblico e ad una puntuale ed efficace pulizia in strada.