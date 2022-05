Rifiuti ovunque, aiuole incolte e ragazzini che urinano negli ascensori pubblici: è emergenza inciviltà a Salerno

Degrado a Salerno, da nord a sud della città. In particolare, regna l'inciviltà tra cartacce e rifiuti in strada, sui marciapiedi dove continua a risultare privo di manutenzione del verde pubblico. Segnalazioni arrivano da via Calatafimi, dalla rotatoria del parco Arbostella dove si registra una costante sosta selvaggia. E ancora sporcizia e incuria in via Pietro Ignazio, come mostrano gli scatti di un residente.

Allarmante, intanto, la situazione in piazza Principe Amedeo: "Ragazzini bevono birra e fumano, lasciando la piazza veramente in condizioni pessime - ci racconta un lettore- Uno di questi ha anche urinato nell'ascensore: la situazione è esasperante. Aiutateci", ha concluso disperato il cittadino.