Incivili e vandali da via Pironti a Largo Campo: le segnalazioni

Tantissime le segnalazioni che stanno giungendo in redazione per segnalare sporcizia e atti di vandalismo

Da Largo Campo a via Pironti: degrado, inciviltà e sporcizia regnano, tristemente, in città. Tantissime le segnalazioni che stanno giungendo in redazione per segnalare sporcizia e atti di vandalismo: c'è chi getta a terra rifiuti di ogni tipo e chi non raccoglie le deiezioni canine del proprio Fido.

Nessun dubbio, da parte dei lettori, sulla necessità di incrementare i controlli per punire comportamenti che danneggiano il decoro urbano e le condizioni igienico-sanitarie delle strade.