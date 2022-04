Erba incolta, rifiuti abbandonati e pneumatici in strada: il rione Carmine somiglia a una giungla

Erba incolta sul rione Carmine come in quasi tutte le altre zone della città. Da via Calenda a via De Caro, i marciapiedi somigliano sempre più a una giungla: inevitabile, con l'arrivo del caldo, il proliferare di insetti. Presso una stradina pedonale che collega via principessa Sichelgaita con via Vernieri, dinanzi al’ingresso dell’Asilo Nido via Vernieri e l’istituto Tecnico Genovesi, si riscontra inoltre incuria rispetto al giardinetto che costeggia la strada, oltre che pavimentazione non omogenea e pertanto pericolosa.

Intanto, in via Vernieri, un altro lettore ci segnala degli pneumatici abbandonati, mentre dei sacchetti contenenti umido sono stati abbandonati in via Pastore: necessaria, dunque, un'accurata ripulitura della zona e maggiore attenzione per la manutenzione ordinaria.