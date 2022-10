Dalla perdita d'acqua al degrado e all'inciviltà: pioggia di segnalazioni

Una perdita d'acqua nei pressi di via Vinciprova, precisamente nel parcheggio sottostante la Lungoirno, tanta spazzatura sull'opera realizzata lungo la strada che dal Grand Hotel Salerno conduce al lungomare e resti di arredi abbandonati sulla spiaggia di Torrione. Queste solo alcune, delle numerose segnalazioni giunte in redazione, questa mattina.

L'appello, disperato, dei cittadini è che si prendano gli adeguati provvedimenti per scongiurare nuovi sprechi d'acqua pubblica e per assicurare una più attenta cura del territorio, senza dimenticare la necessità di continuare a garantire la manutenzione del verde pubblico che risulta, in più zone, nuovamente carente.