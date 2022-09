Incuria, degrado e automobilisti incivili: benvenuti a Salerno, pioggia di segnalazioni

Pioggia di segnalazioni a Salerno città: degrado e incuria, in particolare, all'altezza del ponte autostradale vicino all'alberghiero. Mentre è stato denunciato il parcheggio selvaggio che intralcia il passaggio per i diversamente abili in via Fusandola.

Inoltre, l'inciviltà regna sovrano in via Giulio Pastore, in via Guercio, in via Baratta e in via Mobilio, mentre nel sottopasso di Pastena sono stati trovati addirittura escrementi umani. L'appello unanime dei salernitani al Comune è di ripulire la zona e sanzionare i responsabili degli atti vandalici.