Incuria, alberi pericolanti e sosta selvaggia: Salerno preda dell'inciviltà

Inciviltà e incuria la fanno da padrone a Salerno città. Innumerevoli, le segnalazioni giunte in redazione: per iniziare, sosta selvaggia in via Mauri, come denunciano alcuni abitanti che chiedono più attenzione alle forze dell'ordine. Ancora, manutenzione del verde pubblico assente in via Vinciprova, dove diversi lettori ci segnalano anche la presenza di alberi pericolosi, mentre via La Mennolella (vedi video in basso ndr) assomiglia sempre più ad una giungla.

Ratti e sporcizia, a seguire, in via Ippolito di Pastina, al rione Petrosino, dove diversi residenti hanno anche timore di avvicinarsi ai cassonetti trasformati in tane per topi. Unanime, l'appello dei salernitani affinchè la città venga ripulita e messa in sicurezza.