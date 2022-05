Verde ancora incolto, rifiuti e perdite d'acqua: Salerno nel degrado, l'appello disperato dei cittadini

Dalle erbacce sulla Lungoirno, fino a Torrione, per giungere nella centralissima via Roma. Ma anche in via Pironti e in via Volpe, fino ad arrivare in via Manganario: Salerno appare in balìa dell'abbandono del degrado.

Non solo il verde incolto, ma anche i rifiuti depositati in strada da incivili, infatti, offrono una cartolina tutt'altro che invitante della nostra città, dove intanto in questi giorni continuano ad approdare le navi da crociera con migliaia di turisti. Uno spettacolo indegno.

La nuova segnalazione

Inoltre, da ieri, a Portarotese, c'è una perdita d'acqua che ci segnalano alcuni residenti. L'appello unanime dei salernitani all'amministrazione comunale è che si provveda a garantire, con estrema urgenza, la manutenzione del verde pubblico e che si rafforzino i servizi di pulizia, sanzionando gli incivili con un incremento dei controlli: