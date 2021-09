Degrado e incuria da Santa Teresa, a via Ligea fino a via Laspro e via Lanzalone: le segnalazioni

Inoltre, in via Lanzalone, giace un uccello morto in strada da circa un mese. E sono presenti anche altri rifiuti mai raccolti in via Laspro: "Le condizioni di sporcizia sono ingiustificabili"

Degrado e incuria in città: tante le segnalazioni giunte alla nostra redazione. Dall'area di Santa Teresa, dove c'è chi abbandona rifiuti e materiale di plastica vicino la spiaggia, fino al parcheggia di via Ligea, dove l'aria risulta irrespirabile, come denunciato da alcuni residenti, per via dei travasi dei camioncini degli addetti alle pulizie.

Inoltre, in via Lanzalone, giace un uccello morto in strada da circa un mese. E sono presenti anche altri rifiuti mai raccolti in via Laspro. "Le condizioni di sporcizia sono ingiustificabili - ci scrive un lettore- Prima di ogni altra cosa, l'amministrazione dovrebbe preoccuparsi di tenere pulita la città. E' una vergogna".

Foto in basso di Guglielmo Gambardella