Degrado e incuria in via Pironti: la segnalazione di un lettore

Degrado ed incuria a via Michele Pironti, all'altezza del parco delle Rose.

Non solo rifiuti ed escrementi disseminati sul marciapiede: i lavori alla cabina elettrica del quartiere cominciati mesi, fa non risultano terminati, con l'aggiunta di un monitor abbandonato, come sottolinea un lettore che, a nome del quartiere, chiede maggiore attenzione agli enti competenti per ripristinare il decoro e migliorare le condizioni igienico-sanitarie della zona.