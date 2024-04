Rifiuti e ringhiere arrugginite, l'appello di un lettore: "Riqualificate il lungomare Marconi"

Vasi di piante trasformati in cestini dei rifiuti, ringhiere arrugginite, marciapiedi divelti. Versa in condizioni di degrado una parte del Lungomare Marconi di Salerno. A segnalarcelo è un nostro lettore Giulio Maria Di Maio: “Non è accettabile che questa parte del litorale cittadino non venga riqualificata e messa in sicurezza. In particolare le ringhiere sono pericolose, soprattutto per i bambini e gli anziani. Mi auguro che gli uffici comunali addetti alla manutenzione si sveglino, anche perché l’estate è vicina e il lungomare sarà molto presto super affollato di bagnanti”.