Manutenzione del verde da un lato e incuria e degrado dall'altro: lungomare "spezzato" in due

Il lungomare è lo stesso, eppure, a pochi metri di distanza tra un tratto e un altro, riceve attenzioni differenti. Se la passeggiata che dalle Poste conduce in piazza della Libertà è caratterizzata da verde pubblico ben curato, bar e pulizia - salvo qualche cartaccia nelle aiuole per mano di incivili - il tratto che dalle Poste Centrali arriva fino in piazza della Concordia si presenta completamente meno incoraggiante da un punto di vista estetico e igienico. Erba alta nelle aiuole, degrado e bivacco "all'odore di marijuana", infatti, sul tratto che vede il lungomare Trieste praticamente "spezzato" in due zone, delle quali una risulta vivibile e godibile e l'altra tristemente da evitare.

La voce dei cittadini e dei visitatori

Una linea immaginaria divide le due parti della passeggiata che, dunque, desta amarezza e perplessità in cittadini e turisti: "Il lungomare dovrebbe essere curato tutto allo stesso modo - osservano alcuni salernitani - Invece siamo costretti ad evitare l'ultimo tratto vicino a piazza della Concordia per via della sporcizia evidente e soprattutto degli ambigui personaggi che sostano sulle panchine con gli sguardi persi, probabilmente sotto effetto di alcol e stupefacenti". "Sarebbe opportuna una pulizia attenta sull'intero lungomare Trieste - incalza una turista - E' stato brutto dover accelerare il passo in una zona, a causa delle sue precarie condizioni: anche qualche controllo in più non guasterebbe perchè sulle panchine si dovrebbero poter sedere tutti in tranquillità, ma viste le losche presenze risulta impossibile".