Incuria e abbandono nella zona alta Salerno: la denuncia di un lettore

Continuano ad arrivare segnalazioni di incuria e scarsa manutenzione in alcune zone di Salerno. Versano in condizioni di degrado, ad esempio, i marciapiedi di via Guerino Grimaldi e via Pietro Ignazio Rufolo, nella zona del Teatro delle Arti.

La denuncia

“Sono ormai impraticabili, luridi e pieni di erbacce che da anni non vengono rimosse – ci segnala un cittadino salernitano - Per non parlare del degrado del parcheggione di via Moscati che dal lato di via Urbano II è diventato una discarica a cielo aperto”. L’auspicio è che gli addetti alla raccolta rifiuti e alla manutenzione del verde pubblico intervengano il prima possibile.