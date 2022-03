Degrado a Matierno, la segnalazione di un lettore

Gallery









Versa nel degrado, il parcheggio pubblico situato all'incrocio tra Viale degli Svevi e Viale dei Romani a Matierno. Non è una novità, ma da diversi mesi vi sono siringhe usate gettate sull'asfalto o nell'erba adiacente (alcune sempre nello stesso punto), tanti pezzettini di vetro e scarti di cibo sparsi qua e là sul ciglio della strada di quasi tutto il quartiere (Viale dei Romani, degli Svevi, dei Normanni, dei Longobardi, Via Vecchia Matierno). Il posto di sera è scarsamente illuminato e isolato e viene spesso utilizzato da drogati e coppiette. Discorso analogo per la strada chiusa (che conduce alla Necropoli Etrusca di Fratte) in Via Vecchia Matierno, adiacente al parcheggio citato poc'anzi, e del parcheggio lungo viale dei Normanni, dove prima era situata l'edicola del quartiere. Anche a causa della scarsa illuminazione può risultare pericoloso transitare a piedi in queste zone. Sarebbe utile e molto gradito un intervento tempestivo di pulizia approfondita e di pattugliamento nel tempo, al fine di garantire igiene e sicurezza a tutti.