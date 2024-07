Sporcizia, muri imbrattati e tabelloni non funzionamenti, presso la stazione metro di Torrione. Emblematici gli scatti del fotoreporter Guglielmo Gambardella che mostrano lo stato di degrado e incuria in cui versa l'area che necessita di interventi urgenti, per il ripristino di condizioni igienico-sanitarie e di decoro dignitose.