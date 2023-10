Rifiuti non raccolti, erba incolta, sottopasso nel degrado al Parco Arbostella: la denuncia dell'avvocato Manuel Gatto

Al Parco Arbostella, in Viale Verdi all' altezza del civico 29, un grosso albero, il cui fogliame entra anche nelle abitazioni, le radici hanno deformato asfalto e mattonelle e che la chioma troppo folta, preoccupa i residenti e i frequentatori della zona che ben ricordano la tragedia sfiorata per ben due volte pochi anni fa quando altri due pini marittimi, adiacenti a questo in foto, improvvisamente si abbatterono al suolo e solo per miracolo non ci furono vittime. A segnalarlo alla nostra redazione è l’avvocato Manuel Gatto, residente proprio al Parco Arbostella. Problemi anche in via Wagner dove da diversi giorni che non viene ritirata l'immondizia nonostante diverse segnalazioni e con il caldo di questi giorni la puzza, i ratti e i conseguenti disagi non mancano. “Il sottopasso della metro, i giardini pubblici di viale Verdi sono in condizioni di semi abbandono. Possibile che il quartiere debba assistere impotente e inerme al progressivo complessivo e innegabile degrado? A chi bisogna "pregare" per ottenere l'ordinaria amministrazione? Mi sa che solo San Matteo non basti” conclude l’avvocato Gatto.