Laghetto abbandonato al parco del Galiziano: morti tutti i pesciolini

Brutta sorpresa per gli amanti della natura: il Parco del Galiziano che, come è noto, è stato chiuso per diverso tempo a causa dell'agitazione delle cooperative addette al verde pubblico, è apparso in condizioni davvero demoralizzanti.

In particolare, i pesciolini dello stagno artificiale all'interno del polmone verde, sono tutti morti. Non solo: divelte e danneggiate diverse giostrine. L'auspicio è che possa essere riparato, in tempi brevi, almeno il riparabile. Tanta amarezza.

Foto di Guglielmo Gambardella