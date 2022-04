Torrione, rifiuti e degrado al parco giochi di via Galloppo

Il parco giochi di via Galloppo, nel quartiere di Torrione, versa in condizioni di degrado e abbandono. A segnalarcelo una lettrice che auspica interventi per renderlo più decoroso e accogliente, soprattutto per i bambini che lo frequentano quotidianamente.

Da tempo, infatti, l’area non viene ripulita dai rifiuti, dalle foglie dei numerosi alberi e alcune sedute sono ormai rotte.