"Pastorano come una discarica a cielo aperto": l'interrogazione di Celano all'amministrazione

Ha presentato un'interrogazione al sindaco, il consigliere comunale Roberto Celano, sottolineando che "la città è ormai in preda al degrado più assoluto con un’amministrazione incapace di dare risposte alle istanze di cittadini spremuti da un livello di tassazione increscioso e che in particolar modo le zone periferiche ed i rioni alti della città versano in uno stato di abbandono non più tollerabile". "Nel quartiere di Pastorano si rinvengono discariche a cielo aperto, senza che l’amministrazione intervenga per ripristinare condizioni di decenza e vivibilità - incalza il consigliere di Forza Italia - In particolar modo, in via Fontana di Genca e via Fondo Commodo, sono rinvenibili cumuli di rifiuti di ogni genere".

La richiesta

Celano, dunque, chiede se l’Amministrazione intenda procedere immediatamente alla rimozione dei rifiuti per evitare che il quartiere si presenti alla stregua di una discarica a cielo aperto e se si intenda riorganizzare i servizi per renderli più efficienti e rispondenti alle aspettative dei residenti dei rioni alti della città.