Degrado e assenza di manutenzione in piazza Gloriosi: la segnalazione di un residente

È ancora polemica sul degrado in piazza Gian Camillo Gloriosi a Torrione. Rifiuti sparsi ed assenza di manutenzione sono ormai una consuetudine in quella zona, come segnala un residente.

La denuncia

"Le sedute di una panchina si sono letteralmente staccate - spiega il nostro lettore - e rappresentano un rischio per le persone che abitualmente frequentano la piazza. L'amministrazione intervenga".