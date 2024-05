Degrado in piazza della Libertà, le segnalazioni dei cittadini: "Questo è il biglietto da visita della città?"

Degrado diffuso in piazza della Libertà. I cittadini hanno segnalato numerose situazioni di incuria nell'area. "E questo dovrebbe essere il biglietto da visita della città?". La richiesta, come di consueto, è di un intervento da parte dell'amministrazione affinché vengano ripristinate le normali condizioni di decoro dell'area in questione.

(Foto di Guglielmo Gambardella)