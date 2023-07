Porto turistico, la denuncia di un cittadino: "Ci sono rifiuti ovunque"

Degrado nei pressi del porto turistico di Salerno. La segnalazione arriva da un cittadino che ha scritto alla nostra redazione.

La segnalazione

"Ieri nel tardo pomeriggio mi sono trovato a passeggiare per il porto turistico a Salerno" scrive il nostro lettore, che aggiunge: "Mi sono trovato di fronte a rifiuti ovunque, un odore nauseabondo assurdo. Si possono accogliere in questo modo i turisti? Perché il Comune non provvede ad una raccolta più frequente dei rifiuti, almeno nelle zone più frequentate anche nel weekend? In altre città lo fanno da sempre. Noi cosa aspettiamo?".