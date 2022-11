Ingresso del parco tra via Pironti e via Castelluccio: degrado e incuria

E' ridotto ad una micro-discarica a cielo aperto, l'ingresso del parco pubblico sito tra via Castelluccio e via Pironti, come ci segnala un lettore che chiede l'urgente rimozione dei rifiuti abbandonati dagli incivili.

Intanto, sempre in quell'area, giace a terra anche un ramo caduto da uno degli alberi del parco: accorato l'appello dei cittadini affinchè il Comune provveda alla manutenzione del verde pubblico.