Rifiuti abbandonati e manutenzione assente nel centro cittadino: le denunce dei residenti

Rifiuti abbandonati e manutenzione assente. Sono gli elementi di maggiore criticità segnalati dai cittadini del centro di Salerno. Le maggiori problematiche si registrano in via Nizza, piazza XXIV maggio e via Silvio Baratta.

Le segnalazioni

In molti casi i rifiuti vengono abbandonati nei pressi dei cestini gettacarte posti sui marciapiedi. Il loro accumulo, purtroppo, crea delle vere e proprie microdiscariche. Discorso simile per quel che riguarda la manutenzione, con tombini precari che risultano pericolosi per i pedoni.