Degrado e rifiuti nei bagni di via Vernieri: la denuncia di un lettore

I bagni di Via Vernieri sono da tempo chiusi, ma con i cancelli aperti sono diventati una latrina a cielo aperto e luogo di ritrovo per i senzatetto che dormono sulle panchine della Chiesa del Carmine e per i frequentatori di un bar della zona

La denuncia

A segnalarci questa situazione di degrado è un lettore che chiede un immediato intervento per la bonifica e messa in sicurezza dei bagni. “Mi chiedo cosa vengono a fare i tizi di Salerno Pulita che stazionano tutti i giorni dalle 15 alle 17.30 con la vettura in doppia fila e chiacchierando alta voce” è la sua denuncia.

