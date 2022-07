Blatte, rifiuti e degrado: Salerno è da ripulire nord a sud

Degrado e rifiuti da nord a sud della città, purtroppo. Pioggia di segnalazioni, infatti, da parte dei lettori per invocare un pronto intervento da parte del Comune e degli enti preposti.

In particolare, rifiuti e erbacce nei pressi del ponte dell'autostrada all'altezza dell'alberghiero, così pure in via Pironti e in via Guadalupo dove le blatte e i topi hanno invaso garage e seminterrati, a tutto danno igienico-sanitario dei cittadini.

Non migliore la situazione nei giardini pubblici, come in quello di via Tanagro a Mariconda o al parco del Mercatello, dove, come mostra il fotoreporter Guglielmo Gambardella la situazione è davvero precipitata, con arredi urbani e piante "caduti a pezzi". Tanta amarezza.