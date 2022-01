Degrado ed escrementi in via Pironti: la denuncia dei residenti

Erba alta, aiuole che diventano ricettacolo di spazzatura ed escrementi di cani in strada. Il degrado regna in via Pironti. A Salerno Today sono pervenute fotografie che documentano il disagio quotidiano.

Lo scenario

Rifiuti a chilometro zero, i cani a passeggio e nessuno raccoglie le loro deiezioni. Padroni incivili imperversano e fioccano proteste e segnalazioni alla nostra redazione. Urge l'intervento dell'amministrazione comunale per restituire decoro alla zona.