Rifiuti in via Bastioni, escrementi in via Pironti: la denuncia dei residenti

I residenti in via Bastioni sono esausti e scrivono alla redazione di Salerno Today: "Le persone sono incivili e non c'è speranza di educarle".

I dettagli

Si riferiscono alla "necessità di rimuovere la campana del vetro ed il cestino, perché assistiamo al susseguirsi di depositi di spazzatura non raccolta e maleodorante". Problemi anche in via Pironti. "Abbiamo toccato il fondo", scrivono i residenti. Hanno inviato foto - l'ennesima - di escrementi in strada.